BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

11.08.2025 13:46
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,91 artışla 11.072,53 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak 11.072,53 puana yükseldi.

Cuma günü 10.972,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 68,69 puan ve yüzde 0,63 artışla 11.041,31 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 99,90 puan ve yüzde 0,91 değer kazancıyla 11.072,53 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.004,74, en yüksek 11.088,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,98 ve mali endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükselirken 9'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus Hava Taşımacılığı, Çan2 Termik ile Turkcell oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 353 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,30, bileşik getirisi yüzde 39,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 147,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7150 liradan, avro 47,4410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 azalışla 3 bin 353 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 yükselişle 66,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, istanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst

