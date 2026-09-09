BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,81 artışla 14.522,59 puana yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 artışla 14.522,59 puan oldu.

Dün günü 14.405,25 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 24,01 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.381,24 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,34 puan ve yüzde 0,81 artışla 14.522,59 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.357,04, en yüksek 14.590,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 0,72, mali endeks yüzde 0,17 ve sanayi endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 34'ü düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 402 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1625, sterlin/dolar paritesi 1,3533 ve dolar/yen paritesi 153,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,7770 liradan, avro 56,3890 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 390 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,60 artışla 100,5 dolardan işlem görüyor.