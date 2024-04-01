Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 azalışla 8.962,96 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azaldı. Cuma günü 9.142,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 92,08 puan ve yüzde 1,01 artışla 9.234,48 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.961,52 puanı, en yüksek 9.258,64 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 3,02, teknoloji endeksi yüzde 4,39 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükselirken 86'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 252 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,02, bileşik getirisi yüzde 42,53 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4440 liradan, avro 34,9970 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 2 bin 252 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla artışla 86,7 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,96 Azaldı - Son Dakika
Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 değer kaybederek 8.962,96 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 3,11 kazanırken, taş toprak endeksi yüzde 5,84 geriledi. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve diğer veriler takip edilecek.
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, seçim sonuçlarının Türkiye ve sektör açısından hayırlı olması dileğinde bulundu. Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğunu belirterek, İstanbul'un altyapısı, yeni yatırımlar ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha da ivmelenerek devam etmesini beklediğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart ayını yüzde 0,56 azalışla 9.142,40 puandan tamamlamasına karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,39 değer kazanarak küresel pay piyasalarını geride bıraktı.
Kars'ta 2024 yılı Şubat ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 322,4 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 90,0 artarak 0,1 milyon dolar oldu. Türkiye genelinde ise Şubat ayında ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat yüzde 9,2 azaldı.
İstanbul'da mart ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise yüzde 3,78 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, yıllık bazda ise perakende fiyatlarda yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 artış kaydedildi. Sektörel bazda incelendiğinde ise giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66 artış görüldü. Toptan fiyatlarda ise madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20 artış kaydedildi.
BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Bingöl'deki seçim sonuçlarını değerlendirerek, beklentilerin takipçisi olacaklarını belirtti.
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