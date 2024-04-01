BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,96 Azaldı

Gayrimenkul sektörü temsilcileri seçim sonuçlarını değerlendirdi

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, seçim sonuçlarının Türkiye ve sektör açısından hayırlı olması dileğinde bulundu. Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğunu belirterek, İstanbul'un altyapısı, yeni yatırımlar ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha da ivmelenerek devam etmesini beklediğini ifade etti.