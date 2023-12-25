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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,57 Azaldı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,57 Azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,57 azalışla 7.363,71 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 193,9 puan azaldı. Altının ons fiyatı 2 bin 53 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,57 Azaldı
25.12.2023 - 13:23,  Güncelleme: 13:26
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,57 azalışla 7.363,71 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 193,9 puan azaldı. Cuma 7.557,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe 31 puan ve yüzde 0,41 azalışla 7.526,56 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.349,01 puanı, en yüksek 7.526,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,87, hizmetler endeksi yüzde 2,88, teknoloji endeksi yüzde 2,71, sanayi endeksi yüzde 2,92 düştü.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 4'ü yükselirken 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C)???????, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 53 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,48, bileşik getirisi yüzde 37,45 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2696 ve dolar/yen paritesi 142,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,2850 liradan, avro 32,3230 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 53 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 düşüşle 78,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,57 Azaldı - Son Dakika
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