BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,58 Değer Kazandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,58 değer kazanarak 10.087,24 puana yükseldi.

Perşembe günü 9.833,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 46,60 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.879,82 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 254,02 puan ve yüzde 2,58 artışla 10.087,24 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.879,82, en yüksek 10.088,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,85, mali endeks yüzde 2,97, hizmet endeksi yüzde 1,98 ve teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Akbank ve Garanti BBVA oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 499 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,3140 ve dolar/yen paritesi 146,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9930 liradan, avro 37,6740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 499 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 76,8 dolardan işlem görüyor.