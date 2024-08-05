BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 4,05 Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 4,05 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,05 değer kaybederek 10.049,54 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 4,92, holding endeksi yüzde 4,05 değer kaybetti. Küresel piyasalarda resesyon endişeleri nedeniyle düşüş baskısı yaşanıyor.

05.08.2024 13:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,05 değer kaybederek 10.049,54 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 423,93 puan azalışla 10.049,54 puana düştü. Toplam işlem hacmi 44,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,92, holding endeksi yüzde 4,05 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en çok gerileyen yüzde 6,26 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında düşüş yüzde 12,4'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

Öte yandan açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i ve 7'yi aşması nedeniyle 2 sonucu 2 kere endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 4,05 Değer Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 4,05 Değer Kaybetti - Son Dakika
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