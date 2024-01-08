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BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,51 yükselişle 7.667,85 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi en fazla kazandıran sektör oldu.

BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı
08.01.2024 - 10:03,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,51 yükselişle 7.667,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,12 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 7.667,85 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 1,65 ile kimya petrol plastik oldu.

Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 7.628,73 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde yoğun veri gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantılarının takip edileceğini söyledi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra TCMB'nin 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York'taki merkezinde düzenleyeceği Yatırımcı Günlerinin ilk toplantısı da yakından izlenecek.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret fazlası ve perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile perakende satış verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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