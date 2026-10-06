BIST 100 endeksi ilk yarıda 81,72 puan kaybederek 12.362,20 puana indi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 12.362,20 puana geriledi.

Dün günü 12.443,92 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 6,32 puan ve yüzde 0,05 azalışla 12.437,59 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,72 puan ve yüzde 0,66 azalışla 12.362,20 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.314,32, en yüksek 12.445,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,41, mali endeks yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,75 ve sanayi endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükselirken, 62'si düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 150 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1240, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1800 liradan, avro 55,3380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 4 bin 150 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,9 azalışla 98,4 dolardan işlem görüyor.