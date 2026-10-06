BIST 100 endeksi ilk yarıda 81,72 puan kaybederek 12.362,20 puana indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 endeksi ilk yarıda 81,72 puan kaybederek 12.362,20 puana indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,72 puan ve yüzde 0,66 azalarak 12.362,20 puana indi. Endekse dahil hisselerden 62'si değer kaybederken 32'si yükseldi; en çok işlem gören hisseler Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ve Tüpraş oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 12.362,20 puana geriledi.

Dün günü 12.443,92 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 6,32 puan ve yüzde 0,05 azalışla 12.437,59 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,72 puan ve yüzde 0,66 azalışla 12.362,20 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.314,32, en yüksek 12.445,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,41, mali endeks yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,75 ve sanayi endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükselirken, 62'si düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 150 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1240, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1800 liradan, avro 55,3380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 4 bin 150 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,9 azalışla 98,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Türk Hava YollarıAselsanEkonomiFinansTüpraşAkbankEnerjiBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Kuyumcukent’te 420 milyon TL’lik dev vurgun Altınları eritip ’İflas ettik’ dediler Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:29
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:24
Okan Buruk’tan sürpriz karar Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:11:42. #.0.2#
SON DAKİKA: BIST 100 endeksi ilk yarıda 81,72 puan kaybederek 12.362,20 puana indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei