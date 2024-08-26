BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.647,99 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,66 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile iletişim oldu. Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

26.08.2024 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.647,99 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,54 puan azalışla 9.647,99 puana düştü. Toplam işlem hacmi 32,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,66 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti - Son Dakika

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