BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 düşüşle 9.981,62 puana geriledi.

Dün günü 10.011,27 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 4,01 puan ve yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 9.981,62 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.963,49, en yüksek 10.021,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,53, mali endeks yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü değer kazanırken, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Agrotech Teknoloji ile Gübre Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 647 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,86, bileşik getirisi de yüzde 43,83 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 153,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,0200 liradan, avro 36,7900 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 2 bin 647 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,5 yükselişle 73,4 dolardan işlem görüyor.