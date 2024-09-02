BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,58 değer kazanarak 10.087,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,21, holding endeksi yüzde 2,48 değer kazandı.

02.09.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,58 değer kazanarak 10.087,24 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 254,02 puan artışla 10.087,24 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,21, holding endeksi yüzde 2,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 3,30 spor oldu.

Analistler küresel pay piyasalarının, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
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