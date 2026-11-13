BIST 100 endeksi ilk yarıyı 52,20 puanlık artışla 11.863,39 puanla tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi ilk yarıyı 52,20 puanlık artışla 11.863,39 puanla tamamladı

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BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,20 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.863,39 puana çıktı; toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 gerilerken holding endeksi yüzde 0,31 yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazanarak 11.863,39 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,20 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.863,39 puana yükseldi, toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 0,52 ile metal eşya oldu.

Küresel piyasalar, Nvidia'daki yönetim değişikliğinin ardından teknoloji hisselerinde süren satışların etkisiyle negatif seyrederken, gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrildi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan alımlarla birlikte pozitif seyretti. Öte yandan cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdi.

Analistler günün geri kalanında ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi ilk yarıyı 52,20 puanlık artışla 11.863,39 puanla tamamladı - Son Dakika
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