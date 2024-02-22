Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.347,17 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.406,27 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 143,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,80 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te tuttu.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana geriledi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını artırdığını belirtti.
Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da büyüme ve GfK tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğiyle Kapanış Yaptı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
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