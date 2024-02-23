BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kazancıyla günü 9.374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.416,70 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,2 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kazancıyla günü 9.374,20 puandan tamamladı. Bu puanla tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.416,70 puana taşıdı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,81 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,88 ile metal ana sanayi oldu.
Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü vurgulayarak, yurt içi piyasalarda da alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.
Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 287 baz puana geriledi.
Haftaya yurt içinde büyüme, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, inşaat harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 seviyesinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.
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Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
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