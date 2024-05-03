BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi

BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kazancıyla günü 10.276,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.286,57 puana taşıdı. Bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,99 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,75 ile spor oldu. ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı. Piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek.

03.05.2024 18:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kazancıyla günü 10.276,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.286,57 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 118,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,99 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,75 ile spor oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

İstihdam raporu, sıkı iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandığını ortaya koydu.

Analistler, zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek.

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da ve Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, BoE'nin gelecek hafta faizleri sabit bırakmasının beklendiğini ancak haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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