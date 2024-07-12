BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 11.064,85 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.113,55 puana taşıdı. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu. Analistler, dün ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından bugün beklenenden daha sıcak gelen ÜFE'nin enflasyonla mücadele yolunun inişli çıkışlı olmaya devam edeceğine işaret eden önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

12.07.2024 18:35
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 11.064,85 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.113,55 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış, Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, dün ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından bugün beklenenden daha sıcak gelen ÜFE'nin enflasyonla mücadele yolunun inişli çıkışlı olmaya devam edeceğine işaret eden önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Yine de ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güçlü kaldığını ifade eden analistler, haftaya yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çin'de büyüme, Avro Bölgesi'nde, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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