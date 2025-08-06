BIST 100 Endeksi Yatay Seyir İzliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,45 puan azalışla yatay bir seyir izleyerek 10.849,51 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,27 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yatay bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında açıklanacak bilançoların ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.