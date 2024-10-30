BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kazanarak 8.964,35 puana çıktı.

Pazartesi günü 8.945,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,24 puan ve yüzde 0,17 yükselişle 8.961,03 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,56 puan ve yüzde 0,21 artışla 8.964,35 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.917,62, en yüksek 8.985,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,30, mali endeks yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 785 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,03, bileşik getirisi yüzde 42,84 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 153,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2850 liradan, avro 37,1930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 785 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 yükselişle 71,1 dolardan işlem görüyor.