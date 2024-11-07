BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 83,81 puan artarak 8.946,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,00 puan ve yüzde 0,12 yükselişle 8.873,32 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.801,30 puanı, en yüksek 8.946,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 8.946,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 104,02 puan ve yüzde 1,07 kazançla 9.863,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 31'i geriledi. Türk Hava Yolları, Reeder Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 699 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 699 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalarak 3 milyon 34 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34.1525 lira, satışta 34.2893 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34.1601 lira, satışta 34.2970 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 153,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 74,3 dolardan işlem görüyor.