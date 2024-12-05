BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,50 artışla 9.935,96 puandan kapattı, mali ve sanayi hisseleri değerlendi.

05.12.2024 19:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,91 puan artarak 9.935,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,12 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.912,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.849,47 puanı, en yüksek 9.965,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 9.935,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,73 puan ve yüzde 0,22 kazançla 10.937,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 638 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 638 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 26 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,6510 lira, satışta 34,7899 lira olarak açıkladı.

TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6630 lira, satışta 34,8019 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 150,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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