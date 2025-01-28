BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 10.047,81 puana yükseldi.

Dün, 9.997,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,72 puan ve yüzde 0,34 artışla 10.031,57 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,95 puan artışla 10.047,81 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.977,05, en yüksek 10.053,97 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,48, mali endeks yüzde 0,40 ve teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü değer kazanırken, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 744 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,12, bileşik getirisi yüzde 38,20 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2450 ve dolar/yen paritesi 155,50 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,7660 liradan, avro 37,3210 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 2 bin 744 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 yükselişle 76,4 dolardan işlem görüyor.