BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kazanarak 10.213,63 puana çıktı.

Dün 10.189,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 126,22 puan artışla 10.315,25 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,61 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 10.213,63 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.180,36, en yüksek 10.379,27 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,7, hizmetler endeksi yüzde 0,1, teknoloji endeksi yüzde 1,8 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,1 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken 30'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 345 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 143,86 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8890 liradan, avro 47,0360 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 345 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 68,2 dolardan işlem görüyor.