BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 14.189,96 puana yükseldi.

Dün günü 14.180,48 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 21,52 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.158,97 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,47 puan ve yüzde 0,07 artarak 14.189,96 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.126,96 puanı, en yüksek 14.320,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken mali endeks yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,04 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükselirken 39'u düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 971 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,05, bileşik getirisi yüzde 35,78 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1860, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 153,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7410 liradan, avro 51,8790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 artışla 4 bin 971 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 yükselişle 67,4 dolardan işlem görüyor.