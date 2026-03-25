BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yükseldi

25.03.2026 13:31
BIST 100 endeksi, güne %0,77 artışla başlayıp %0,91 değer kazanarak 13.047,44 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak 13.047,44 puana çıktı.

Dün 12.930,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 99,16 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.029,32 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,28 puan ve yüzde 0,91 yükselerek 13.047,44 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.003,95 puanı, en yüksek 13.100,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 1,51 ve mali endeks yüzde 1,56 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükselirken 14'ü düştü, 7 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 560 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,93, bileşik getirisi yüzde 42,72 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,3470 liradan, avro 51,5120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,9 artışla 4 bin 560 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 azalışla 94,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
