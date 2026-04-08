BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 615,28 puan artarak 13.536,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 431,87 puan ve yüzde 3,34 artışla 13.353,43 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.333,68 puanı, en yüksek 13.679,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,76 değer kazanarak 13.536,84 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 761,11 puan ve yüzde 5,16 artışla 15.520,70 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,33, teknoloji endeksi yüzde 5,02, hizmetler endeksi yüzde 4,74 ve sanayi endeksi yüzde 2,21 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 6'sı geriledi 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 760 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 760 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 6 milyon 902 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,42, bileşik getirisi yüzde 39,73 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4216, satışta 44,5996 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4943, satışta 44,6726 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1696, sterlin/dolar paritesi 1,3446 ve dolar/yen paritesi 158,298 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 9,8 azalışla 93 dolardan işlem görüyor.