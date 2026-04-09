BIST 100 Endeksi Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 yükselişle 13.610,55 puan oldu.

Dün 13.536,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,23 puan ve yüzde 0,05 azalışla 13.530,61 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,70 puan ve yüzde 0,54 artarak 13.610,55 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.529,12 puanı, en yüksek 13.647,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 2,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken 48'i düştü. 3 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Gülermak Ağır Sanayi, Tüpraş ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 730 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,41, bileşik getirisi yüzde 39,72 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 159,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,5930 liradan, avro 52,1700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 730 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 95,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bıst, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı sırtından vurdu Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 13:53:31.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.