BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yükseldi

06.05.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, gün sonunda 14.917,43 puana ulaşarak yüzde 2,91 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 421,66 puan artarak 14.917,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.625,69 puanı, en yüksek 15.043,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,91 değer kazanarak 14.917,43 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 509,52 puan ve yüzde 3,06 artışla 17.146,72 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,75, mali endeks yüzde 2,72, sanayi endeksi yüzde 2,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 15'i geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 697 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 697 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 785 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,92, bileşik getirisi yüzde 41,52 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1120, satışta 45,2928 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,1024, satışta 45,2831 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1753, sterlin/dolar paritesi 1,3599 ve dolar/yen paritesi 156,414 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 7,6 düşüşle 100,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Kelimeler boğazına düğümlendi Orkun Kökçü’nün büyük üzüntüsü Kelimeler boğazına düğümlendi! Orkun Kökçü'nün büyük üzüntüsü
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti

20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:44
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 20:20:53. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.