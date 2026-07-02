BIST 100 Endeksi Yükselerek Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselerek Kapandı

02.07.2026 18:49
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BIST 100 endeksi, 104,43 puan artışla 14.455,03 puandan kapandı. Altın fiyatları yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 104,43 puan artarak 14.455,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,46 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.382,06 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.379,22 puanı, en yüksek 14.487,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kazanarak 14.455,03 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 131,58 puan ve yüzde 0,79 artışla 16.792,35 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,50, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve mali endeks yüzde 0,30 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaparken, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 124 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 124 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde??????? 2,30 artışla 6 milyon 200 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,75, bileşik getirisi yüzde 40,13 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,5754, satışta 46,7620 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,5541, satışta 46,7406 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1447, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 160,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 70,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselerek Kapandı - Son Dakika

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