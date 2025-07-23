BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürdü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazanarak 10.632,59 puana yükseldi.

Dün 10.616,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,04 puan ve yüzde 0,27 artışla 10.645,12 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,50 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 10.632,59 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.598,85, en yüksek 10.673,13 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 1,55 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,60 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 41'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 431 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 146,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4510 liradan, avro 47,5240 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 431 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 azalışla 67,6 dolardan işlem görüyor.