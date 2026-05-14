BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor

14.05.2026 13:33
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 artışla 14.686,64 puana ulaştı.

Dün günü 14.598,47 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 13,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.611,95 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,17 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 14.686,64 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.611,95 puanı, en yüksek 14.710,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,85, hizmetler endeksi yüzde 1,41 ve sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,73 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükselirken, 20'si düştü, 1 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 700 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,54, bileşik getirisi yüzde 42,26 gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,4360 liradan, avro 53,3340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 700 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 103,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

