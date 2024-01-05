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BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 7.570,05 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,21 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 7.570,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı
05.01.2024 - 10:01,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 7.570,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,21 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 7.570,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kaybıyla 7.547,84 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin not görünümünde iyileşmenin başladığını ve not artışının da olacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"(İş dünyasına) Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik, devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz."

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 puanın direnç, 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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