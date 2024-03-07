BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 8.797,54 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,95 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 8.797,54 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile ulaştırma olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybıyla 8.744,58 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.
Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alındı.
Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Yüksek İstişare Kurulu (YİK), yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kurul üyelerine odanın çalışmaları, projeleri ve yeni hizmet binasıyla ilgili süreç hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca, Denizli ihracatı, ekonomisi ve sektörleri hakkında da bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, üyelerin görüş ve önerileri de önemle değerlendirildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gıda ihracatını 2023'te 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Yumaklı, ayrıca tarım ve orman konularında yapılan çalışmaları ve desteklemeleri de açıkladı.
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan ayında vatandaşları merdiven altı tatlıcılardan alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Aydemir, normal zamanda tatlı üreten ve ruhsatı olan esnaflardan alışveriş yapılmasını tavsiye etti.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede gösterdiği parasal sıkı duruşun sürmesini istediklerini belirterek, ağustos ayından sonra daha düşük enflasyonla karşılaşmayı beklediklerini söyledi. Allıoğlu, düşük enflasyonun büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgulayarak, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve güvenin tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.
Menteşe Belediyesi'nin destekleri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sayesinde betonarme ve yığma binalar için performans puanları hesaplandı ve deprem riski önceliklendirildi.
Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Ziyarette TSE'nin çalışmaları ve hizmet kalitesi konuşuldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te çeşitli odaların meclis üyeleri ve iş adamları ile ekonomi istişare ve bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Şimşek, meclis üyeleri ve iş insanlarına sunum yaptı.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,8430 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksindeki düşüş eğilimi devam ederken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini belirtmesi dolara olan talebi azalttı. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle tekstil ve el sanatları atölyesi açıldı. Atölyede üretilecek tekstil ürünleriyle kadınların aile bütçelerine katkı sağlanacak. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ve birçok iş insanı katıldı.
Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları, yurt genelinden gelen 83 kişinin katılımıyla yoğun ilgi görüyor. Kurslara bugüne kadar binin üzerinde vatandaş katıldı ve 300'ü kendi markalarını oluşturdu. Kursiyerler, tarımı daha ileri noktalara taşımak ve ekolojik tarımı geliştirmek için çaba sarf ediyorlar.
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