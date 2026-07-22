BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

22.07.2026 10:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta %0,26 artışla 14.010,38 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 14.010,38 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 13.974,14 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,25 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.010,38 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 düşerken, holding endeksi yüzde 0,17 arttı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 1,34 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklere karşın hızlanan bilanço sezonunda teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlikler, küresel piyasalardaki toparlanmayı destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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