BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 10.680,91 puandan tamamladı. Mali, sanayi, teknoloji ve hizmetler endeksleri de değer kazandı. Altın ons fiyatı 2.326 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı geriledi. TCMB'nin bugünkü efektif kurunu alışta 32,8187 lira, satışta 32,9502 lira olarak açıkladığı belirtildi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 85,2 dolardan işlem görüyor.

27.06.2024 19:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 194,21 puan artarak 10.680,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,50 puan ve yüzde 0,30 artarak 10.518,20 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.518,20 ve en yüksek 10.715,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 10.680,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,45, sanayi endeksi yüzde 1,79, teknoloji endeksi yüzde 2,53 ve hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 227,07 puan ve yüzde 1,99 kazançla 11.649,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı, 12'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 326 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 326 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,4 azalarak 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 41,88'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,8187 lira, satışta 32,9502 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,8809 lira, satışta 33,0127 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi de 160,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 85,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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