BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,62 artışla 11.024,33 puandan tamamladı. Sanayi, mali, teknoloji ve hizmetler endeksleri de değer kazandı. Altın ons fiyatı ise 2.423 dolardan işlem görüyor.

11.07.2024 19:01
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 281,03 puan artarak 11.024,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 89,57 puan ve yüzde 0,83 artarak 10.832,87 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.832,87, en yüksek 11.024,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,62 artışla 11.024,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,85, mali endeks yüzde 3,08, teknoloji endeksi yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 2,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 354,21 puan ve yüzde 3,04 kazançla 12.006,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 423 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 423 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 artarak 2 milyon 522 bin 1 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,90'dan, bileşik getirisi de yüzde 40,30'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,8243 lira, satışta 32,9559 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,8619 lira, satışta 32,9936 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi de 158,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 85,0 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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