BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,52 puan artarak 11.064,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,80 puan ve yüzde 0,10 artarak 11.035,13 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.995,10, en yüksek 11.113,55 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 11.064,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,19, mali endeks yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,27 puan ve yüzde 0,19 kazançla 12.028,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 47'si geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 411 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 411 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,1 artarak 2 milyon 551 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 40,71'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,8839 lira, satışta 33,0157 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,8243 lira, satışta 32,9559 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2990 ve dolar/yen paritesi de 157,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 85,2 dolardan işlem görüyor.