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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 artışla 9.114,59 puana ulaştı.

08.11.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 yükselerek 9.114,59 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 168,45 puan artışla 9.114,59 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,95 ve holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile gıda, içecek oldu.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın sunum yaptığı Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı takip edildi.

Karahan, "Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğimizi esas aldık. Ayrıca, ekonomi politikalarındaki eş güdümün de artarak devam edeceğini tahminlerimize yansıttık." dedi.

2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellediklerini açıklayan Karahan, enflasyonun 2026 sonunda yüzde 12'ye gerileyeceğini öngördüklerini söyledi.

Analistler, günün geri kalanında Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.250 puanın direnç, 8.900 ve 8.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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