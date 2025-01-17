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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,64 artışla 9.929,81 puana ulaştı.

17.01.2025 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 artışla 9.929,81 puana yükseldi.

Dün günü 9.866,73 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 15,87 puan ve yüzde 0,16 artışla 9.882,60 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,08 puan artışla 9.929,81 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.851,36, en yüksek 9.940,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,65, mali endeks yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 1,09 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı değer kazanırken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 705 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,84, bileşik getirisi yüzde 39,05 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2200 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5660 liradan, avro 36,6240 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 2 bin 705 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 80,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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