BIST 100 Endeksi Yükselişte

17.03.2026 13:31
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,21 puan ve yüzde 0,76 artışla 13.054,93 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,71 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,44 ile sigorta, tek değer kaybeden ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler yakından takip edilirken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla birlikte günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:02:38.
