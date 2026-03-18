BIST 100 Endeksi Yükselişte

18.03.2026 13:37
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 13.268,24 puana çıktı.

Dün 13.217,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,52 puan ve yüzde 0,32 artışla 13.260,12 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,64 puan ve yüzde 0,38 artarak 13.268,24 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.197,02 puanı, en yüksek 13.298,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 3,09 ve mali endeks yüzde 0,28 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,22 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken 39'u düştü. 8 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, TÜPRAŞ, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 992 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,66, bileşik getirisi yüzde 40,02 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,2150 liradan, avro 51,1820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 992 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 düşüşle 100,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

