BIST 100 Endeksi Yükselişte

25.03.2026 13:28
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak 13.047,44 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,28 puan ve yüzde 0,91 artışla 13.047,44 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 70,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi ise yüzde 1,6 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,68 ile metal eşya makine, tek değer kaybeden ise yüzde 0,94 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığını söylemesinin ardından, dün de İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirtmesi, bölgedeki gerilimin kısa sürede sona erebileceğine yönelik umutları artırarak, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de mortgage başvuruları ve cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü Kimse bölgeye yaklaşamıyor Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı Temmuz ayında takıma katılacak Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak
Sergen Yalçın kararını verdi Sezon sonu kıyamet kopacak Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak
8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı 8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
