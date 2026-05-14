BIST 100 Endeksi Yükselişte

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,17 puan ve yüzde 0,60 artışla 14.686,64 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 67,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endekslerinin en çok yükselen yüzde 3,05 ile bilişim, en fazla değer kaybeden yüzde 8,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ikinci Enflasyon Raporuna ilişkin basın toplantısı yatırımcıların odağında yer aldı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.600 ve 14.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.