BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yükselişte

14.05.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,60 artışla 14.686,64 puana çıktı. Bankacılık ve bilişim sektörü öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 14.686,64 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,17 puan ve yüzde 0,60 artışla 14.686,64 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 67,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endekslerinin en çok yükselen yüzde 3,05 ile bilişim, en fazla değer kaybeden yüzde 8,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ikinci Enflasyon Raporuna ilişkin basın toplantısı yatırımcıların odağında yer aldı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.600 ve 14.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu
Aziz Yıldırım gözünü kararttı Ederson’un yerine dünyaca ünlü kaleci Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Ederson'un yerine dünyaca ünlü kaleci
Chelsea’nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı Chelsea'nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı
Nijerya’da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Almanya’da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak
Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi

17:19
Simge Sağın’a sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti
Simge Sağın'a sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti
16:57
Yok böyle benzerlik Herkes Sergen Yalçın sandı, gerçek çok başka çıktı
Yok böyle benzerlik! Herkes Sergen Yalçın sandı, gerçek çok başka çıktı
16:09
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
15:28
Trump ve Şi’nin el sıkışması sonrası İran’dan “Hürmüz“ açıklaması
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan "Hürmüz" açıklaması
15:02
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 17:32:16. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.