BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

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BIST 100 endeksi, günü 95,68 puan artışla 13.798,82 puandan kapattı. Altın fiyatları yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95,68 puan artarak 13.798,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 25,57 puan ve yüzde 0,19 artışla 13.728,70 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.667,84 puanı, en yüksek 13.805,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazanarak 13.798,82 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 125,84 puan ve yüzde 0,81 artışla 15.654,84 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,45 ve sanayi endeksi yüzde 1,27 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 49'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, CW Enerji ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 264 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 264 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 2,2 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47.4723, satışta 47.6625 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47.4548, satışta 47.6450 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,7 artışla 81,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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