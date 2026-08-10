BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

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BIST 100 endeksi ilk yarıda yüzde 0,71 artışla 13.876,75 puana yükseldi. İşlem hacmi 84,1 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazancıyla 13.876,75 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,35 puan ve yüzde 0,71 artışla 13.876,75 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira oldu. Holding endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,14 ile tekstil deri, en fazla düşen ise yüzde 0,96 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı tahminlerinin güç kaybetmesinin olumlu etkilerine karşın Orta Doğu'daki belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor. Yurt içi piyasalarda ise küresel görünümün aksine pozitif seyir öne çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 geriledi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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