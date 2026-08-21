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BIST 100 Endeksi Yükselişte

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 artışla 14.488,54 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 14.488,54 puana yükseldi.

Dün günü 14.396,54 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 0,15 puan artışla 14.396,69 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,99 puan ve yüzde 0,64 artışla 14.488,54 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.383,45, en yüksek 14.529,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,90, mali endeks yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken 23'ü düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 590 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,31, bileşik getirisi yüzde 40,78 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 158,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,0660 liradan, avro 56,2980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 artışla 4 bin 590 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 94,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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