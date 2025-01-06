BIST 100 Endeksi Yüzde 0,10 Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 yükselişle 10.085,09 puana çıktı.

Cuma gününü 10.075,17 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 33,75 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 10.108,92 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,97 puan artışla 10.085,09 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.069,23, en yüksek 10.124,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,87, mali endeks yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü değer kazanırken, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Petkim ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 633 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0360, sterlin/dolar paritesi 1,2480 ve dolar/yen paritesi 157,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3440 liradan, avro 36,6340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 633 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 kayıpla 76,1 dolardan işlem görüyor.