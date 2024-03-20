Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 8.955,12 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 1,63 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile spor oldu.
Küresel piyasalarda gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu vurguladı.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulunda (PPK) açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2. el konut satışları, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, piyasaların BoE'nin faiz indirimine ağustosta başlayacağı ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yüzde 0,28 Değer Kazandı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun’da; “Fındığın dünyadaki üretiminin yüzde 70’i Türkiye'de yapılıyor ve bunun en kalitelisi Giresun'da üretiliyor. Ancak fındıkta sadece iki milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. Yani 120-130 milyar dolarlık bir pazar var, pazarın yüzde 70’i bizde, basit bir hesapla 100 milyar dolarlık bir pazarın bizde olması lazım. Bizde iki milyar, geri kalan dünya devlerinde. Yani bu fındıktan biz hakkımızı alsak Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun, Trabzon bu fındıktan hakkını alsa sizin sırtınız yere gelmez, dünyanın en zengin üreticileri olursunuz. Hesap ortada, 100 milyarlık hacmin 50’de biri bize, 50’de 49’u dünya devi kartellere gidiyor. Alan bazlı desteklemeye, dönüme 170 lira veriyor. 10 yıldır aynı parayı veriyor. Mazot 2 lira 60 kuruş, 170 lira veriyorsun. Bugün mazot 44 lira, yine 170 lira veriyorsun. Fındık üreticisinin sesini Giresun’dan haykırıyorum: Artık yeter. Sesimizi duyun” dedi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Kuskan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 10 kilometrelik sulama suyu projesinin temeli atıldı. Gülnar Belediyesi tarafından düzenlenen törende, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve boruların döşenip suyun en kısa zamanda akacağını belirtti. İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı dua sonrasında ise ilk kazma vurularak proje başlatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kütahya ziyareti sırasında emeklilerin refah düzeyini artırmak için çalışmaların hızlandığını belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 8.955,12 puandan tamamladı. Mali, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kazanırken, hizmetler endeksi değer kaybetti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Mia Teknoloji, Koç Holding ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altının ons fiyatı 2.156 dolar olarak belirlendi. Doların efektif kurunda ise artış yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak saatte 200 kilometrelik hızla inşallah bitirdiğimizde işletmeye açacağız. Önümüzdeki senenin sonu inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız." dedi.
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