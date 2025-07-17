BIST 100 Endeksi Yüzde 2,46 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 2,46 Arttı

17.07.2025 19:04
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10.370,71 puandan kapanarak yüzde 2,46 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 249,19 puan artarak 10.370,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 77,74 puan ve yüzde 0,77 artışla 10.199,25 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.178,35 puanı, en yüksek 10.386,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 değer kazanarak 10.370,71 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 279,28 puan ve yüzde 2,48 değer kazanarak 11.553,79 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,31, hizmetler endeksi yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,98 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 9'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 335,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 335,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 305 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,02, bileşik getirisi de yüzde 41,63 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.1733, satışta 40.3342 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.1357, satışta 40.2966 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 148,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 68,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 2,46 Arttı - Son Dakika

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