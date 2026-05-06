BIST 100 Endeksi Yüzde 3,30 Artışla Yükseldi

06.05.2026 14:22
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,30 değer kazanarak 14.974,05 puana yükseldi.

Dün günü 14.495,77 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 478,29 puan ve yüzde 3,30 yükselişle 14.974,05 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.625,69 puanı, en yüksek 15.021,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,58, mali endeks yüzde 2,94, hizmetler endeksi yüzde 2,79 ve sanayi endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 88'i yükselirken 12'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 700 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,94, bileşik getirisi yüzde 41,54 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 155,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,2330 liradan, avro 53,3050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 3,20 artışla 4 bin 700 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 8,4 azalışla 99,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

