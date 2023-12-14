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BIST 100 Endeksi Yüzde 3,77 Değer Kazandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yüzde 3,77 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazanarak 7.813,40 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 5,37, holding endeksi yüzde 3,30 değer kazandı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 299,9 baz puana indi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini sabit tutarken, bilançosunu küçültmeye karar verdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BIST 100 Endeksi Yüzde 3,77 Değer Kazandı
14.12.2023 - 18:25,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazanarak 7.813,40 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 284,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 85 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,37, holding endeksi yüzde 3,30 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,78 ile iletişim oldu.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi.

Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi bankacılık hisseleri öncülüğünde puanın üzerine çıktı.

Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın son toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutarken, bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da politika faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini belirten analistler, veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi ve konut satışlarının takip edileceğini aktardı.

Yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, New York Fed sanayi endeksi, imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kapasite kullanımı, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışların izleneceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Borsa, Çin, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 3,77 Değer Kazandı - Son Dakika


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